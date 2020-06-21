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Не договорились: владелец бренда «Ждун» подал иск к стартапу из Новосибирска

вчера 23:10

Фото с сайта pixabay.com, margrietvanbreevoort.nl

Ждун, ставший одним из самых популярных мемов в России, может обойтись новосибирской компании в несколько миллионов рублей; правообладатель считает, что фирма нарушила авторские права.

Арбитражный Новосибирской области суд обязал основателя сервиса vsemayki.ru Василия Левченко и его компанию «СПО» заплатить московскому ООО «Си Ди Лэнд Контакт» 5,2 млн рублей за нарушение авторских прав собственника образа Ждуна.

ООО «СПО» и в частности, его владелец Василий Левченко продавали через сайт vsemayki.ru товары с изображением Ждуна. В ассортименте были футболки, значки, кружки через сайт vsemayki.ru. Факт нарушения исключительных прав CD Land подтвердил протоколом осмотра доказательств и контрольной закупкой.

Стоимость товаров варьировалась от 60 рублей за значок «Космический ждун» до 2055 рублей за детский свитшот «камуфляж со ждуном».

Среди предложений были футболки «Ждун» за 1330 и 1025 рублей, футболка «Жду тебя» за 815, кружка «Ждун» за 455 рублей.

В июне 2018 года CD Land направил соответчикам претензию с требованием, добровольно компенсировать 1,5 млн рублей, но отклика от новосибирцев не получил. Потом появился иск на 5,2 млн – это двукратная стоимость легального контракта на использование Ждуна.

Арбитражный суд Новосибирской области признал, что: «Использование произведения «Ждун», осуществленное соответчиками, является незаконным, поскольку истец не давал ответчикам согласия на его использование. Лицензионные договоры на право использования ответчиками произведения отсутствуют».

Решение арбитражного суда пока в силу не вступило.

Напомним, 21 июня автор «Чёрного бумера» запретил блогеру из Новосибирска Манукяну выпускать новый трек.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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