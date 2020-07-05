Новосибирская область оказалась на первом месте в Сибири по числу умерших от коронавируса в мае

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В Новосибирской области в мае от коронавируса умерли 47 человек; по данным Росстата, это самая высокая смертность от COVID-19 в мае среди регионов СФО.

Новосибирская область оказалась на первом месте в Сибири по смертности от коронавируса в мае. Вторую позицию занимает Красноярский край, где коронавирус стал основной причиной гибели 32 пациентов. Такие данные обнародовал 10 июля Росстат.

Высокий показатель смертности наблюдался в мае и в Омской области — Росстат сообщает о 24 погибших от COVID-19.

Всего, по данным Росстата, в мае в России умерли 12 452 человека с коронавирусом. У 5644 из них коронавирус признан основной причиной смерти.

При этом более чем 5 тыс. умерших в мае россиян, по данным Росстата, болели COVID-19, но скончались не от него. Ещё у 1530 человек болезнь хотя и не стала основной причиной смерти, но все же оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений другого заболевания. Еще 3478 человек в мае скончались по не связанным с COVID-19 причинами, хотя и были заражены, коронавирусом, что подтвердили анализы.

Как ранее сообщал Сиб.фм, данные Росстата не совпадают с сообщениями новосибирского оперативного штаба. Если верить ежедневной статистике регионального штаба, то в области за май от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 28 человек – это на 19 человек меньше, чем по данным Росстата.

Напомним, по данным на 10 июля всего в России выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 летальных исходов.