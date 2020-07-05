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Новосибирский зоопарк начал продавать билеты по-старому

сегодня 10:42

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зоопарк начал продавать билеты докоронавирусным способом — через кассы; посетителей по-прежнему пускают на территорию только в масках.

Билеты в Новосибирский зоопарк теперь можно приобрести не только на сайте, но и в кассах зоопарка. Для стоящих в очереди за билетами нанесли разметку, сообщается в группе зоопарка ВКонтакте.

Также посетителей просят соблюдать масочный режим и по возможности покупать билеты заранее.

«Если у вас есть возможность, пожалуйста, приобретайте билеты через сайт. Это безопасно и сэкономит вам время»,- просят новосибирцев.

Кассы работают с 9:00 до 21:00. Касса по улице Стасова также возобновляет работу в выходные дни с 10:00 до 18:00.

При этом после вынужденного карантина зоопарк повысил стоимость билетов. Цена на посещение для взрослого человека выросла до 400 рублей.

Напомним, накануне зоопарк сообщил о резком снижении потока посетителей по сравнению с прошлым годом.

Автор:
Олеся Сметанникова

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