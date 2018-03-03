Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы в Мошковском районе
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Новосибирцы стали разводиться в 10 реже во время карантина

сегодня 00:00

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/Pixabay

Росстат опубликовал статистику родившихся, умерших, браков и разводов за май; выяснилось, что в Новосибирской области чисто разведённых пар уменьшилось почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

В Новосибирске почти в 10 раз снизилось число разводов в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводятся в статистике Росстата, опубликованной 10 июля. По данным ведомства, в мае 2020 года в Новосибирской области развелись 122 супружеские пары.

В то же время за аналогичный период прошлого года в регионе решение расстаться приняли 1099 семей. Соответственно, разница в показателях составила 977 разводов.

При этом жениться новосибирцы в период действия карантинных мер также стали гораздо реже, подсчитал Росстат. Согласно данным ведомства, в мае текущего года узаконить отношения решили 259 пар, хотя за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 800.

Напомним, сегодня Росстат насчитал больше смертей от коронавируса в Новосибирской области за май, чем местный оперштаб.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1373159
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
489931
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
111097
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
98418
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
85261
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
77213
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля
75883
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу