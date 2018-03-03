Новосибирцы стали разводиться в 10 реже во время карантина

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/Pixabay

Росстат опубликовал статистику родившихся, умерших, браков и разводов за май; выяснилось, что в Новосибирской области чисто разведённых пар уменьшилось почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

В Новосибирске почти в 10 раз снизилось число разводов в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводятся в статистике Росстата, опубликованной 10 июля. По данным ведомства, в мае 2020 года в Новосибирской области развелись 122 супружеские пары.

В то же время за аналогичный период прошлого года в регионе решение расстаться приняли 1099 семей. Соответственно, разница в показателях составила 977 разводов.

При этом жениться новосибирцы в период действия карантинных мер также стали гораздо реже, подсчитал Росстат. Согласно данным ведомства, в мае текущего года узаконить отношения решили 259 пар, хотя за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 800.

Напомним, сегодня Росстат насчитал больше смертей от коронавируса в Новосибирской области за май, чем местный оперштаб.