Опять больше 200 за сутки: в Алтайском крае не утихает вспышка коронавируса

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228 заражённых коронавирусом выявили за сутки с 10 по 11 июня в Алтайском крае; по числу новых случаев коронавируса за сутки регион сейчас находится на пятом месте в стране.

Общее число заражённых коронавирусом в Алтайском крае выросло до 5 589 человек. За прошедшие сутки зафиксирован один случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в регионе скончалось 120 пациентов с коронавирусом, в том числе 52 случаев от COVID-19, 65 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Тяжелобольных пациентов по данным на 11 июля 95, на аппарате ИВЛ — 25. Всего выздоровело 3791 человек (3415 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровело 115 человек (взрослые – 99, дети – 16).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек, в том числе 550 детей до 17 лет включительно.

Напомним, в целом по стране за минувших сутки выявлено 6 611 заразившихся коронавирусом.