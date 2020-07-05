Отсрочка по долгам малому и среднему бизнесу: условия предоставления, сроки и необходимые документы
Фото Pixabay.com
Новая мера поддержки малому и среднему бизнесу из-за коронавируса связана с предоставлением рассрочки в исполнительном производстве; соответствующий закон был одобрен Госдумой.
Организации и ИП, отнесенные к малому и среднему бизнесу, могут претендовать на рассрочку по кредитным долгам, по налоговой задолженности.
Условия для предоставления малому бизнесу рассрочки по кредитам
По новому закону рассрочка дается в рамках исполнительных производств, возбужденных до 1 октября 2020 года. Если долг не передан на взыскание в ФССП, либо просрочка по кредиту еще не наступила, рассрочку не получить. Условия для получения рассрочки заключаются в следующем:
Рассрочку дату только по долгам по кредитам, налогам и страховым взносам. Если взыскивается задолженность перед другими организациями, либо по иным обязательствам, льгота не действует.
Документы для получения рассрочки малому бизнесу
В перечень документов, которые нужно представить для получения рассрочки по новому закону, входит:
Сведения из реестра МСП приставы запросят самостоятельно. Для подготовки графика погашения нужно разделить всю сумму задолженности на количество месяцев рассрочки (не более 12 месяцев). Выплаты будут осуществляться равными платежами, а при нарушении графика рассрочку аннулируют.
Как бизнесу получить рассрочку по долгам
Для получения рассрочки по долгам нужно обращаться не в суд, а в подразделение ФССП, в котором открыто производство. Если заявитель соответствует условиям, указанным выше, пристав обязан вынести постановление, указать в нем период рассрочки. Копия постановления направляется взыскателю и должнику.
На какой срок дают рассрочку по кредиту для малого бизнеса
Максимальный период рассрочки, который можно получить по новому закону, не превышает 12 месяцев. Заявление в ФССП нужно подать не позднее 1 августа 2021 года. На время действия льготы приставы снимут арест с имущества и счетов, приостановят взыскание. Если график погашения долга будет нарушен, принудительное взыскание будет возобновлено.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают