Отсрочка по долгам малому и среднему бизнесу: условия предоставления, сроки и необходимые документы

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Новая мера поддержки малому и среднему бизнесу из-за коронавируса связана с предоставлением рассрочки в исполнительном производстве; соответствующий закон был одобрен Госдумой.

Организации и ИП, отнесенные к малому и среднему бизнесу, могут претендовать на рассрочку по кредитным долгам, по налоговой задолженности.

Условия для предоставления малому бизнесу рассрочки по кредитам

По новому закону рассрочка дается в рамках исполнительных производств, возбужденных до 1 октября 2020 года. Если долг не передан на взыскание в ФССП, либо просрочка по кредиту еще не наступила, рассрочку не получить. Условия для получения рассрочки заключаются в следующем:

организации или ИП должны числиться в реестре малого и среднего бизнеса (МСП) по состоянию на 1 марта 2020 года;

основной вид деятельности организации или ИП должен подпадать под перечень ОКВЭД по отраслям, наиболее пострадавшим из-за коронавируса (список ОКВЭД можно найти на сайте ФНС);

максимальная сумма задолженности по исполнительным производствам не должна превышать 15 млн. руб. на дату подачи заявления.

Рассрочку дату только по долгам по кредитам, налогам и страховым взносам. Если взыскивается задолженность перед другими организациями, либо по иным обязательствам, льгота не действует.

Документы для получения рассрочки малому бизнесу

В перечень документов, которые нужно представить для получения рассрочки по новому закону, входит:

заявления от организации или ИП (в документе нужно указать номера исполнительных производств, остаток по сумме долга);

график погашения задолженности на период рассрочки;

регистрационные документы заявителя;

лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в котором будут виды коды ОКВЭД.

Сведения из реестра МСП приставы запросят самостоятельно. Для подготовки графика погашения нужно разделить всю сумму задолженности на количество месяцев рассрочки (не более 12 месяцев). Выплаты будут осуществляться равными платежами, а при нарушении графика рассрочку аннулируют.

Как бизнесу получить рассрочку по долгам

Для получения рассрочки по долгам нужно обращаться не в суд, а в подразделение ФССП, в котором открыто производство. Если заявитель соответствует условиям, указанным выше, пристав обязан вынести постановление, указать в нем период рассрочки. Копия постановления направляется взыскателю и должнику.

На какой срок дают рассрочку по кредиту для малого бизнеса

Максимальный период рассрочки, который можно получить по новому закону, не превышает 12 месяцев. Заявление в ФССП нужно подать не позднее 1 августа 2021 года. На время действия льготы приставы снимут арест с имущества и счетов, приостановят взыскание. Если график погашения долга будет нарушен, принудительное взыскание будет возобновлено.