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Перед домами россиян снова начали появляться загадочные пирамиды

сегодня 02:11

Фото «РКС-Самара»

Перед домами должников вновь начали устанавливать пирамиды; таким образом коммунальщики пытаются повысить собираемость платежей.

В областной столице у домов должников за воду снова начали появляться черно-желтые пирамиды, сообщает sova.onfo со ссылкой на компанию "РКС-Самара".

Опознавательные знаки, указывающие, что здесь живут должники, поставили на улице Обувной в Куйбышевском районе, а также на ул. Средне-Садовой и Уссурийской в Советском районе Самары. Жильцы этих домов накопили долг за воду больше 30 тысяч рублей.

В период ограничительных мер в связи с пандемией сотрудники коммунального предприятия такие пирамиды не устанавливали. Между тем коммунальщики подчеркнули, что от оплаты услуг ЖКХ никто не освобождался. Ресурсоснабжающее предприятие отказалось на это время только от взимания пени, но не от основных начислений.

По мнению специалистов "РКС-Самара", пирамида является действенной мерой дисциплинарного воздействия на должников. Например, не прошло и двух дней с момента установки пирамиды, как владелец дома на ул. Обувной частично оплатил долг и договорился о рассрочке. Всего самарцы задолжали "РКС-Самара" более 2 млрд рублей.

Коммунальщики рассчитывают с помощью пирамид уменьшить задолженность, поэтому их установка в Самаре продолжится.

Напомним, в конце июня суд в Москве отказал ФАС в повышении тарифов на тепло в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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