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Погода в Новосибирске на 11 июля: пляж отменяется по причине ливня

сегодня 05:37

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ожидается не самая подходящая для выходного дня погода; во второй половине дня может начаться сильный дождь с грозой.

Грозы и ливень ожидаются в Новосибирске в субботу, 11 июля. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, погода начнёт портиться во второй половине дня. Дожди продолжатся до вечера, а ближе к ночи небо прояснится. Температура воздуха составит +22 градуса днём. Скорость ветра может достигать 10 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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