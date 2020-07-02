Полетят за границу: новосибирский аэропорт Толмачёво заявил о готовности возобновления международных перевозок

Фото Артёма Карасёва, с сайта pixabay.com,

Росавиация направила запрос в ряд российских аэропортов о готовности возобновления приёма и отправки рейсов между странами; новосибирский аэропорт ответил на запрос ведомства.

В правительстве заявили о готовности возобновить международное авиасообщение с 15 июля об этом в пятницу, 10 июля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу.

Как сообщила Росавиация, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полётов.

Ведомство рассылало запрос о готовности к работе при возобновлении регулярных международных пассажирских перевозок в российские аэропорты. О получении документа и ответе на него Сиб.фм подтвердили в пресс-службе аэропорта «Толмачёво»

«Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) готов к работе при возобновлении регулярных международных пассажирских перевозок.

Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объеме в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта РФ», – отметила пресс-секретарь предприятия Ирина Шавшина.

По её словам, на сегодняшний день международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) обеспечивает организацию работы по вывозу граждан России из иностранных государств по разовым разрешениям с соблюдением всех требований.

Напомним, 2 июля Росавиация продлила запрет на международные перелёты до начала августа.