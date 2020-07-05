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Помогал наркоторговцам за деньги: полицейский оказался оборотнем в погонах

сегодня 03:12

Фото Сиб.фм

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов почти полтора года помогал преступникам; он получил от них более миллиона рублей

В Ленинградской области задержали сотрудника полиции, которого подозревают в получении взятке в особо крупном размере.

Как стало известно Online47 в эту пятницу, 10 июля, расследованием уголовного дела занимается Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленобласти.

По версии следствия сотрудник полиции почти полтора года покровительствовал наркоторговцам. С декабря 2018-го по апрель 2019 года полицейский за взятки покровительствовал преступникам и предупреждал их о действиях правоохранительных органов, которые могли помешать их наркодеятельности.

За время преступного взаимодействия подозреваемый получил более 1 миллиона рублей. Как сообщает Следственный комитет Ленобласти, сейчас полицейский задержан и в ближайшее время его планируют заключить под стражу.

Известно также, что следователи уже провели обыски по месту жительства и работы задержанного и изъяли предметы, которые имеют отношение к уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, 7 июля в Бурятии задержали двух полицейских, избивших подростка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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