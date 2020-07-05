Против системы: новосибирец без маски устроил скандал в трамвае

Кадр видео АСТ-54

Противник масок устроил скандал в новосибирском трамвае; бунтарю посоветовали ехать в Сирию.

Скандал разгорелся в трамвае №13 днём 11 июля. Мужчина категорически отказывался выполнить требование кондуктора трамвая надеть маску, несмотря на угрозы полицией и уговоры других пассажиров, сообщается на странице «АСТ-54».

Пассажир заявил, что он против системы и не собирается надевать маску.

Кондуктор попросила его покинуть салон, пригрозив остановкой трамвая, полицией и штрафом. Но пассажир настаивал на своём.

Ехавшая в том же вагоне женщина посетовала, что опаздывает на автобус и посоветовала бунтарю, если он против системы, воевать не с кондуктором, а отправиться служить в Сирию.

Чем закончилась история – неизвестно. Читатель, приславший видео, опаздывал по своим делам, поэтому вышел из трамвая в разгар конфликта и воспользовался другим видом транспорта.

В опросе к видео в соцсетях 41% пользователей отметили, что нужно носить маски в общественном транспорте, так как пандемия коронавируса ещё продолжается и 39% высказались против защитной маски в городском транспорте.

Напомним, накануне ВОЗ подтвердила вероятность передачи коронавируса по воздуху.