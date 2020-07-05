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Тела двух пропавших подростков нашли в реке под Новосибирском

сегодня 00:35

Фото СКР

В реке Тара нашли тела двух парней, которые пропали 8 июля; погибших обнаружили недалеко от того места, где ранее нашли их личные вещи.

Тела двух парней, которые пропали в Кыштовском районе 8 июля, обнаружили в реке Тара. Об этом в ночь на 11 июля сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Двух подростков, пропавших в Кыштовском районе, извлекли из водоёма. Для установления причины смерти следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверка продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Трупы нашли недалеко от того места, где ранее следователи обнаружили личные вещи пропавших. Ранее Сиб.фм сообщал, что 8 июля СК начал проверку по факту исчезновения двух молодых людей – 17-летнего Егора Маслакова и 18-летнего Сергея Клыкова.

На правом берегу реки Тары в селе Кыштовка были обнаружены их личные вещи, телефоны, мопед. В рамках проведения проверки следователями и следователями-криминалистами СКР произведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, которые рассказали, что видели двух молодых людей, плавающих на старом бревне.

Напомним, сегодня в Новосибирской области арестовали восьмиклассника, которого подозревают в убийстве школьного завуча.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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