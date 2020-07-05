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Тойоту разорвало на части: в страшной аварии под Новосибирском погибли два человека

сегодня 09:31

Фото сто страницы "АСТ-54" соцсети ВКонтакте

Авария на трассе в Искитимском районе унесла жизни двух человек; легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с двумя автомобилями.

Смертельное ДТП произошло в 1.30 ночи 11 июля на 62 км автодороги Р-256 «Новосибирск – Ташанта». Водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя со стороны Искитима в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где сначала врезался в «Газель», а затем столкнулся с «Тойотой Ипсум», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

От ударов седан буквально разорвало на части. В результате ДТП водитель «Тойоты Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» от полученных травм скончались на месте.

Кроме того, в больницы Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота Ипсум». Среди них трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик.

«Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, у троих из них диагностированы ещё и переломы различных частей тела», — сообщили в полиции.

По факту смертельной аварии проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также личности погибших.

Напомним, 10 июля семья из Колывани попала в страшное ДТП под Новосибирском: легковушку зажало между двумя грузовиками.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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