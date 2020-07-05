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Учёные научились диагностировать коронавирус по голосу

сегодня 09:57

Фото Сиб.фм

Ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что коронавирус можно обнаружить по голосу человека; открытие может помочь вовремя выявлять бессимптомные случаи заболевания.

Коронавирус можно диагностировать по голосу, сообщают американские ученые. Исследователи выяснили, что голос после заражения человека меняется даже у бессимптомных носителей.

Учёные разработали алгоритм, способный анализировать изменения в речи и по ним определять болезнь.

Согласно исследованию, результаты которого появились опубликованы в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, коронавирус сильно ограничивает разнообразие звуковых сигналов у человека, который им заразился.

Дело в том, что вирус поражает дыхательную систему, что сказывается на интенсивности вдохов и выдохов и работе мышц. Это, в свою очередь, приводит к изменениям громкости, тембра и других характеристик голоса, которые можно измерить.

При этом выяснилось, что голос меняется даже если заболевание протекает в бессимптомной форме.

Напомним, к 11 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире выросло до 12 276 214 человек, из которых 555 515 — умерли.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

голос
коронавирус
ученые

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