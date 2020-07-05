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Учёные заявили о смертельной опасности сахара при коронавирусе

сегодня 11:57

Фото Pixabay.com

Высокий уровень сахара в крови может удваивать риск смерти от коронавируса; при высоком уровне сахара пациенты умирали от осложнений в 2 раза чаще, чем другие заболевшие.

Риск летального исхода при повышенной глюкозе выше даже если человек не страдает от ожирения и диабета. К такому выводу пришли китайские специалисты из Хуачжунского университета науки и технологий, пишет Diabetologia.

«Повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», — отметили специалисты.

Исследование, в котором участвовали 600 заражённых, показало, что при 7 миллимоль сахара на литр крови пациенты с COVID-19 умирали от осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие пациенты с коронавирусом.

При этом выяснилось, что средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнения.

Учёные предполагают, что при высоком уровне сахара в крови человека чаще образуются тромбы, что повышает угрозу летального исхода.

Напомним, американские учёные научились выявлять коронавирус по голосу.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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