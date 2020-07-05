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В Новосибирске резко выросла смертность по сравнению с прошлым годом

сегодня 00:12

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Специалисты Росстата подсчитали количество умерших в Новосибирской области в мае; оказалось, что показатель увеличился по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

В Новосибирске увеличилось количество умерших в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят специалисты Росстата в докладе, опубликованном 10 июля.

Согласно отчёту ведомства, в мае текущего года в Новосибирской области умер 3191 человек. В том же месяце прошлого года скончались 3017 новосибирцев, сказано в докладе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Росстат подсчитал количество умерших от коронавируса в регионе. Согласно данным ведомства, заражение стало основной причиной смерти 47 человек, хотя в оперативном штабе сообщается о 28 погибших за май.

Напомним, сегодня стало известно, что новосибирцы разводятся в 10 раз реже во время пандемии коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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