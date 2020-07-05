Жители Хабаровска вышли на улицы с требованием вернуть арестованного губернатора

Кадр видео YouTube

На площади Ленина в центре Хабаровска прошла несанкционированная акция; поддержать арестованного губернатора Сергея Фургала пришли порядка 35 тысяч жителей.

В Хабаровске прошёл масштабный стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств.

Толпа в несколько тысяч человек собралась в центре города. Люди скандировали лозунги: «Это наш край», «Свободу Фургалу», «Москве – позор».

Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в знак солидарности. Трансляция митинга шла на канале youtube.

«Фургал это лучшее, что есть и было у Хабаровского края за последние 30 лет после развала СССР. Поэтому МЫ за него так переживаем!!!!», — оставляли комментарии к трансляции с митинга хабаровчане.

Изначально территория, где начался стихийный митинг, была огорожена забором, но люди прорвались через него. Полиция не смогла или не стала останавливать толпу.

«Респект хабаровской полиции, ОМОНу, за то, что не применили силу против народа!», — пишут пользователи соцсетей.

Собравшимся предложили подписать петицию с требованием вернуть губернатора в Хабаровск. Многие поддержали призыв.

Впрочем, не все верят в результативность таких акций:

«Покричали и разошлись. Впрочем, как всегда», — пишут некоторые в комментариях.

Напомним, Сергей Фургал был арестован 9 июля, он подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.