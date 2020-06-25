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85-летнего пенсионера сняли с крыши дома спасатели в Новосибирске

сегодня 10:44

Скриншот с карты google.ru/maps

Пожилой мужчина залез на крышу дома в Октябрьском районе; спуститься обратно самостоятельно пенсионер не смог.

Четыре часа просидел на крыше дома 85-летний пенсионер на улице Псковской. Спуститься на землю дедушке помогли спасатели.

Как сообщается в сводке спасателей МАСС, инцидент произошёл вечером 11 июля в частном секторе Октябрьского районе. Мужчина 1935 г.р. залез на крышу частного дома и не мог слезть в течение 4-х часов.

«При помощи альпинистского снаряжения с крыши снят мужчина Передан супруге. В медицинской помощи не нуждается», — сообщают спасатели.

С какой целью 85-летний пенсионер забрался на крышу дома – пока неизвестно, подробности выясняются.

Напомним, в конце июня новосибирские спасатели помогли лисёнку, упавшему с высоты.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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Теги

крыша
спасатели

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