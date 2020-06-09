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Автомобиль загорелся на детской площадке в Новосибирске

сегодня 12:59

Кадр видео АСТ-54

Кроссовер вспыхнул утром в Заельцовском районе Новосибирска; пожар произошёл у периметра детской площадки.

Утром на детской площадке у дома №23 на улице Дмитрия Донского загорелся кроссовер. Огонь начал вырываться из-под капота машины, сообщается на странице «АСТ-54».

Прибывшие на место происшествия пожарные не дали огню распространиться дальше и сбили пламя.

Пожар произошёл ранним утром, во дворе дома было безлюдно, никто не пострадал.

Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«12 июля в 05:40 утра в Заельцовском районе на ул. Дмитрия Донского потушили автомобиль. В результате пожара огнём поврежден моторный отсек автомобиля. Возгорание ликвидировали в 05:58 утра. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава».

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в июне напротив оперного театра в Новосибирске сгорел дорогой «Мерседес».

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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