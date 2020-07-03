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Более 20 вагонов сошли с рельс в Тульской области

сегодня 21:50

Фото pixabay.com

В Тульской области 22 грузовых вагона сошли с рельс; следователи выясняют причины происшествия.

Сегодня, 12 июля, в Тульской области перекрыли движение поездов на перегоне Щекино – Лазарево из-за схода 22 вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Существует задержка в движении пассажирского поезда №741 "Москва-Белгород" и № 719 "Белгород-Москва". Дальнейшее движение пассажирских поездов будет осуществляться по измененному маршруту через ст. Сухиничи. Пострадавших нет. Розлива топлива нет. Основные усилия сосредоточены на восстановлении железнодорожного полотна и организации движения на заданном участке дороги. Сил и средств достаточно", — сообщила пресс-служба местного МЧС.

По данным "РИА Новости", в результате ЧП было повреждено более 700 метров железнодорожного полотна. Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, в конце июня девушка на “Жигулях” протаранила поезд в Кузбассе.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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поезд сошёл с рельсов

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