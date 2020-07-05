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Больше ста заражённых умерли от коронавируса в России за сутки

сегодня 15:10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России снизилось количество умерших от коронавируса пациентов; за последние сутки жертвами COVID-19 стали 130 пациентов.

130 летальных исходов пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за последние 24 часа. Это на 58 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщили 12 июля в федеральном оперативном штабе.

Динамика суточного прироста осталась практически неизменной (11 июля за сутки выявили 6 611 человек с коронавирусом), а вот смертность по сравнению с предыдущими сутками снизилась (11 июля умерли 188 пациентов с коронавирусом).

Всего по данным на 12 июля в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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