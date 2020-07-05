«Давайте назовём это опасениями»: в митингующем Хабаровске обеспокоены возможным прибытием бойцов Росгвардии из Новосибирска

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Стихийные шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут быть жёстко пресечены; в регионе обсуждают прибытие спецрейсов, в том числе, из Новосибирска с силовиками для стабилизации ситуации.

После того, как в в центре Хабаровска прошла несанкционированная акция в защиту губернатора Сергея Фургала, среди общественности начались беспокойства в связи с возможным прибытием силовой поддержки из регионов.

В частности, депутат хабаровской гордумы от ЛДПР Александр Каян в интервью изданию «Медуза» сообщил о наличии неподтверждённой информации, в частности, о направлении в Хабаровск бойцов Росгвардии из Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Как утверждают источники в соцсетях, силовики должны были участвовать в разгоне митингующих и «восстановлении правопорядка» в Хабаровске.

«Слухи разные ходят, подтвердить их невозможно – говорят и про Ростов, и про Новосибирск. Давайте назовем это опасениями», – рассказал в интервью Каян.

Как сообщалось ранее, Сергей Фургал был арестован 9 июля по подозрению в покушении на убийство в 2004-2005 годах. Уже в пятницу суд вынес решение о заключении губернатора региона под арест на два месяца. Практически сразу сторонники Сергея Фургала начали готовить протестную активность в регионе.

Напомним, 11 июля новосибирцы поддержали вступившихся за губернатора жителей Хабаровска.