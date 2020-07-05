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День фотографа: вспоминаем лучшие кадры сотрудников Сиб.фм

сегодня 20:00

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Сергея Жигальцева, Сергея Мордвинова, Андрея Гребнева, Дмитрия Пугачёва и Ильнара Салахиева

Традиционно 12 июля весь мир отмечает день фотографа; Сиб.фм опубликовал лучшие кадры за время существования интернет-журнала.

Сегодня, 12 июля, профессионалы и любители отмечают “День фотографа”. В эту дату католики традиционно отдают дань уважения святой Вероники, которая считается покровительницей фотографов. История фотографии берёт своё начало еще в первой половине XIX века, когда Луи Дагер представил новый способ изображения. Уже к концу 19-го столетия появились относительно лёгкие переносные камеры, с которых началась фотожурналистика.

В современном мире профессионалам и любителям фотоискусства доступны сотни различных камер, объективов, программ. Последние технологии позволяют снимать настоящие шедевры даже на камеру смартфона.

Сиб.фм за свою историю сотрудничал с рядом сибирских фотографов, которые помогли ему стать по-настоящему уникальным проектом. Довольно много работ, созданных для нашего интернет-журнала, стали лауреатами различных российских премий. Например, Best of Russia.

Традиционно Сиб.фм выпускает фоторепортаж с знакового для Новосибирска и всей страны события — Монстрации. В галерее представлены снимки фотографов издания за последние несколько лет.

До пандемии и запрета на массовые мероприятия школьники и студенты праздновали Хэллоуин. Несколько раз активные граждане организовывали "Парад зомби", пугая прохожих своим экстравагантным внешним видом.

В этом году фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов показал читателям снимки Парада Победы и салюта в честь 9 мая, фотографии облаков и закатов, кадры главных достопримечательностей Новосибирска.

Поздравляем каждого, кто увлекается фотографией, с праздником и желаем вдохновения и удачных кадров!

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Новосибирская область

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