«Дома с ума сойдёшь»: туристы заполонили берег озера Яровое несмотря на вспышку коронавируса в Алтайском крае

Фото Дины Колпаковой

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае стремительно растёт, но туристы всё равно массово приезжают на отдых; гости курорта Яровое надеются, что инфекция обойдёт их стороной, а некоторые заявляют, что не верят в пандемию.

С 9 июля ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Алтайском крае превышает 200 случаев за сутки. По данным регионального оперштаба, общее количество заражённых составило почти шесть тысяч человек.

Несмотря на высокую заболеваемость, на отдых в Яровое приезжают сотни туристов. Сиб.фм опросил отдыхающих о том, не пугает ли их вспышка коронавируса в Алтайском крае.

«Отдыхать-то надо где-то. И в Новосибирске вспышка, и везде вспышка. Сидим подальше от всех. Никуда не ходим, ни с кем не общаемся. Только в маленькие магазины ходим. Иначе дома с ума сойдёшь», — ответила Светлана из Новосибирска.

«Я в коронавирус не верю. Среди наших знакомых никто не болел. Мы только по телевизору видим пандемию. Вживую – нет. Поэтому и в статистику не верим. Это политика. Пневмония всегда была, от неё всегда умирали, если её не лечить. Всё остальное – вымысел. Наверное, это кому-то выгодно», — поделилась Светлана Пахотина из Омска.

«Коронавируса вообще не боюсь. Кому суждено заболеть, тот заболел уже давно. Можно было и дома заразиться, не только на этом курорте. У нас безопасный отдых: свежий воздух, солёное озеро, здоровое питание, фрукты, позитив», — рассказала Катя Михайлова из Киселёвска.

«Здесь вирус не возьмёт, потому что солёная вода всё убивает. Мы пьём по 10 капель перекиси водорода по утрам. Мы храбрые люди, нам ничего не страшно», — заявила компания из Тюменской области и Кузбасса.

«Вспышки коронавируса боюсь. Приехали, потому что в Омске тоже не слабая вспышка идёт. Соблюдаем дистанцию на пляже, близко ни к кому не подходим, живём отдельно своей семьёй. Всё соблюдается. Стараемся делать так, чтобы близко к нам никто не подходил, и сами не подходим», — ответила Людмила из Омска.

Многие отдыхающие отвечали, что не хотели менять планы на отдых, который запланировали еще до пандемии. Они надеются, что коронавирус обойдёт их стороной. Часть туристов не знали, что в Алтайском крае идёт стремительный прирост инфицированных COVID-2019, поскольку они не следят за статистикой.

Напомним, что ранее сообщалось о неутихающей вспышке коронавируса в Алтайском крае.