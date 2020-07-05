Ещё 6 615 человек заразились коронавирусом в России
Фото Сиб.фм
Более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 130 больных с COVID-19.
Ещё у 6 615 человек в России за сутки подтвердился коронавирус. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Об этом 12 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
Динамика прироста новых случаев по сравнению с предыдущими сутками практически не изменилась (11 июля получили 6 611 положительных тестов на коронавирус).
Суточный прирост новых случаев коронавируса по регионам за сутки:
🔸Москва — 679
🔸Санкт-Петербург — 293
🔸Свердловская область — 286
🔸Ханты-Мансийский АО — 267
🔸Алтайский край — 232
🔸Нижегородская область — 222
🔸Ямало-Ненецкий АО — 212
🔸Иркутская область — 209
🔸Московская область — 197
🔸Мурманская область — 183
🔸Красноярский край — 131
🔸Воронежская область — 121
🔸Новосибирская область — 121
🔸Челябинская область — 119
🔸Архангельская область — 115
🔸Ставропольский край — 110
🔸Ульяновская область — 107
🔸Оренбургская область — 100
🔸Ростовская область — 98
🔸Волгоградская область — 96
🔸Хабаровский край — 94
🔸Омская область — 93
🔸Саратовская область — 92
🔸Тюменская область — 83
🔸Самарская область — 78
🔸Республика Коми — 70
🔸Сахалинская область — 69
🔸Краснодарский край — 67
🔸Ивановская область — 65
🔸Курганская область — 65
🔸Тульская область — 61
🔸Пермский край — 61
🔸Томская область — 59
🔸Чувашская Республика — 55
🔸Приморский край — 54
🔸Кировская область — 52
🔸Кемеровская область — 52
🔸Калужская область — 49
🔸Ленинградская область — 48
🔸Орловская область — 46
🔸Республика Дагестан — 46
🔸Республика Башкортостан — 46
🔸Удмуртская Республика — 46
🔸Брянская область — 45
🔸Республика Хакасия — 44
🔸Белгородская область — 43
🔸Владимирская область — 43
🔸Забайкальский край — 43
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸Республика Калмыкия — 42
🔸Республика Саха (Якутия) — 42
🔸Смоленская область — 41
🔸Тамбовская область — 40
🔸Амурская область — 40
🔸Республика Карелия — 39
🔸Новгородская область — 39
🔸Республика Тыва — 39
🔸Ярославская область — 37
🔸Астраханская область — 37
🔸Республика Мордовия — 37
🔸Республика Бурятия — 37
🔸Камчатский край — 37
🔸Рязанская область — 35
🔸Курская область — 34
🔸Пензенская область — 34
🔸Республика Татарстан — 33
🔸Липецкая область — 32
🔸Вологодская область — 32
🔸Тверская область — 31
🔸Республика Марий Эл — 28
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 27
🔸Ненецкий АО — 25
🔸Магаданская область — 24
🔸Республика Крым — 24
🔸Республика Ингушетия — 22
🔸Костромская область — 19
🔸Республика Адыгея — 18
🔸Республика Алтай — 17
🔸Псковская область — 16
🔸Республика Северная Осетия — 16
🔸Чеченская Республика — 11
🔸Калининградская область — 10
🔸Еврейская АО — 7
🔸Севастополь — 4
Всего по данным на 12 июля в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.
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