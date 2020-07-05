Ещё 6 615 человек заразились коронавирусом в России

Фото Сиб.фм

Более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 130 больных с COVID-19.

Ещё у 6 615 человек в России за сутки подтвердился коронавирус. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Об этом 12 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Динамика прироста новых случаев по сравнению с предыдущими сутками практически не изменилась (11 июля получили 6 611 положительных тестов на коронавирус).

Суточный прирост новых случаев коронавируса по регионам за сутки:

🔸Москва — 679

🔸Санкт-Петербург — 293

🔸Свердловская область — 286

🔸Ханты-Мансийский АО — 267

🔸Алтайский край — 232

🔸Нижегородская область — 222

🔸Ямало-Ненецкий АО — 212

🔸Иркутская область — 209

🔸Московская область — 197

🔸Мурманская область — 183

🔸Красноярский край — 131

🔸Воронежская область — 121

🔸Новосибирская область — 121

🔸Челябинская область — 119

🔸Архангельская область — 115

🔸Ставропольский край — 110

🔸Ульяновская область — 107

🔸Оренбургская область — 100

🔸Ростовская область — 98

🔸Волгоградская область — 96

🔸Хабаровский край — 94

🔸Омская область — 93

🔸Саратовская область — 92

🔸Тюменская область — 83

🔸Самарская область — 78

🔸Республика Коми — 70

🔸Сахалинская область — 69

🔸Краснодарский край — 67

🔸Ивановская область — 65

🔸Курганская область — 65

🔸Тульская область — 61

🔸Пермский край — 61

🔸Томская область — 59

🔸Чувашская Республика — 55

🔸Приморский край — 54

🔸Кировская область — 52

🔸Кемеровская область — 52

🔸Калужская область — 49

🔸Ленинградская область — 48

🔸Орловская область — 46

🔸Республика Дагестан — 46

🔸Республика Башкортостан — 46

🔸Удмуртская Республика — 46

🔸Брянская область — 45

🔸Республика Хакасия — 44

🔸Белгородская область — 43

🔸Владимирская область — 43

🔸Забайкальский край — 43

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 42

🔸Республика Калмыкия — 42

🔸Республика Саха (Якутия) — 42

🔸Смоленская область — 41

🔸Тамбовская область — 40

🔸Амурская область — 40

🔸Республика Карелия — 39

🔸Новгородская область — 39

🔸Республика Тыва — 39

🔸Ярославская область — 37

🔸Астраханская область — 37

🔸Республика Мордовия — 37

🔸Республика Бурятия — 37

🔸Камчатский край — 37

🔸Рязанская область — 35

🔸Курская область — 34

🔸Пензенская область — 34

🔸Республика Татарстан — 33

🔸Липецкая область — 32

🔸Вологодская область — 32

🔸Тверская область — 31

🔸Республика Марий Эл — 28

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 27

🔸Ненецкий АО — 25

🔸Магаданская область — 24

🔸Республика Крым — 24

🔸Республика Ингушетия — 22

🔸Костромская область — 19

🔸Республика Адыгея — 18

🔸Республика Алтай — 17

🔸Псковская область — 16

🔸Республика Северная Осетия — 16

🔸Чеченская Республика — 11

🔸Калининградская область — 10

🔸Еврейская АО — 7

🔸Севастополь — 4

Всего по данным на 12 июля в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.