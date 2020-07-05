Ещё пять пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что известно о новых жертвах COVID-19

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121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за последние сутки; в стационарах скончались пятеро больных: двое мужчин и три женщины.

Количество пациентов, умерших в Новосибирской области от коронавируса, достигло 142 человек. Только за последние сутки в стационарах скончались пятеро пациентов. Об этом 12 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус унёс жизни мужчин в возрасте 61 год и 77 лет и троих женщин, им было 71 год, 74 года и 86 лет.

Были ли у них сопутствующие заболевания, в штабе не уточняют.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 95 человек с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключено 24 пациента.