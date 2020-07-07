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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 13 июля

сегодня 00:28

Фото оперштаба по Новосибирской области

Больше 120 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; это рекорд для области.

По состоянию на 12 июля в Новосибирской области зарегистрировано 7274 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 121 новый случай.

Также в штабе сообщили, что скончались ещё пять пациентов. Это два мужчины в возрасте 61 год и 77 лет. Также умерли три женщины в возрасте 71, 74 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 142 человека.

Из стационаров выписан ещё 81 пациент. За время эпидемии в регионе вылечились 5164 человека.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

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