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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 13 июля

сегодня 01:00

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина/Сиб.фм, Дины Колпаковой

Почти 150 человек с коронавирусом погибли в Новосибирской области, в регионе за сутки заразилось рекордное количество человек, а отдыхающие из Новосибирска продолжают ездить на курорт в Алтайском крае; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Ещё 121 случай заражения коронавирусом

По состоянию на 12 июля в Новосибирской области зарегистрировано 7274 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов 428 детей. Выздоровели за всё время эпидемии 4868 человек.

Умерли пять человек

Это два мужчины в возрасте 61 год и 77 лет, сообщает штаб. Также умерли три женщины в возрасте 71 года, 74 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 142 человека.

Отдыхают несмотря на опасность

В воскресенье, 12 июля, Сиб.фм рассказал о туристах, в том числе из Новосибирска, которые отправляются на отдых в Алтайский край, несмотря на вспышку коронавируса в регионе. Одна часть путешественников не верят в пандемию, другая надеется, что вирус обойдёт их стороной.

Напомним, 12 июля учёные рассказали, что заразность коронавируса выросла на 30 процентов.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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