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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 11 июля

сегодня 02:00

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Количество жителей Новосибирской области, заразившихся коронавирусом, превысило 7 тысяч, скончались 137 человек; актуальная информация о COVID-19 в регионе – в материале Сиб.фм.

Ещё у 110 жителей Новосибирской области выявлен коронавирус

По состоянию на 11 июля в регионе зарегистрировано 7153 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, из них за прошедшие сутки зарегистрировано 110 новых случаев. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Число заболевших детей в области увеличилось до 419. Выздоровели за время эпидемии 5083 человека.

Умерли ещё четверо

По данным оперштаба, это мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек.

В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Новосибирск
коронавирус

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