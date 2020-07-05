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Не заметил препятствия: молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске

сегодня 07:09

Фото с сайта pixabay.com, видео из паблика «АСТ-54»

Поздно вечером в субботу, 11 июля в Новосибирске произошла авария; автомобиль налетел на бетонные блоки.

В Ленинском районе Новосибирска водитель «Тойоты» протаранил бетонные блоки. Инцидент произошёл на улице Титова на пересечении с улицей Блюхера. Видео с места ДТП опубликовано в паблике «АСТ-54».

По словам очевидцев, молодой человек, находившийся за рулём седана Toyota Mark II врезался в бетонные блоки, после чего допустил столкновение с другим машиной такси.

По словам водителя «Тойоты», он не заметил препятствия, поскольку бетонные блоки не были освещены.

В салоне «Тойоты» помимо водителя, который отделался царапинами и ушибами, находилась девушка-пассажирка. Ей потребовалась помощь медиков.

На месте работали спасатели, полиция и скорая помощь.

Напомним, 10 июля семья из Колывани попала в страшное ДТП.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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авария
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