Неожиданно: названа самая безопасная для путешествий летом-2020 страна

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Геннадий Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий этим летом; туристам он посоветовал отправляться в Китай.

Китай на данный момент — самая безопасная страна для путешествий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в интервью Ura.ru.

«В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — пояснил Онищенко выбор в пользу Китая. По его словам, в Индии заболеваемость также низкая, однако лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае.

При этом Онищенко отметил, что россиянам можно снова отправляться в отпуск и в европейские страны, но при этом статистику по заболеваемости нужно учитывать отдельно в каждой стране. В некоторые популярные у российских туристов страны лучше пока не летать. «В Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — рассказал Онищенко.

Как рассказывал Сиб. фм, авиасообщение между странами было прекращено в конце марта из-за распространения коронавируса в мире.

Напомним, в правительстве РФ заявили о готовности возобновить международное авиасообщение с 15 июля.