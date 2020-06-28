“Норникель” назвал количество тонн разлитого керосина на Таймыре

Фото с сайта "Норникель"

Представители компании “Норникель” назвали количество тонн керосина, которое попало в почву из-за разлива на Таймыре; разгерметизация продолжалась около 15 минут.

В компании "Норникель" рассказали, сколько топлива попало в почву из-за разлива на Таймыре. Об этом сообщает пресс-служба “Норникеля” 12 июля.

На полуострове Таймыр, рядом с посёлком Тухард Красноярского края, произошёл разлив 44,5 тонн керосина. Авиационное топливо вытекало из разгерметизированного трубопровода около 15 минут.

Стоит отметить, что прокуратура Красноярского края начала проверку произошедшего.

Представители "Норильсктрансгаза" заявили, что работы по перекачке топлива приостановлены, сейчас идёт сбор разлитого керосина, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Напомним, 28 июня "Норникель" впервые прокомментировали слив отходов в Тундру.