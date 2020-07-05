Новосибирский блогер назвала способ осветления волос

Фото со страницы Лены Лениной в социальной сети

Блогер из Новосибирска рассказала, что понадобится для осветления волос; подписчицы сомневаются в пользе предложенных рецептов.

Блогер из Новосибирска Лена Ленина рассказала о своих методах ухода за волосами. Об этом сообщает издание “МК в Новосибирске”.

Ленина сказала, что добивается блеска волос с помощью смеси из стакана молока, двух стаканов отвара ромашки и одной ложки яблочного уксуса. Блогер также предложила увлажнять волосы маской из яичного желтка и бананового пюре.

Женщина поделилась рецептом для осветления волос, в который входят: корень ревеня, уксус, отвар ромашки и календулы, а также сок лимона, мёд и спирт.

“30 г корня ревеня залить 500 мл уксуса и варить 10 мин., после добавить по 2 ст. л. отвара ромашки и календулы, а также сок из лимона и варить еще 5 мин., а в готовую смесь добавить еще сок из лимона, 50 г меда и 50 мл спирта”.

Подписчицы поблагодарили Ленину, усомнились в пользе советов блогера и предпочли обойтись процедурами по уходу за волосами в салонах красоты.

Напомним, 8 июля мама-блогер рассказала о "бытовухе" в instagram.