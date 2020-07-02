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Нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка пропала по дороге с дачи в Новосибирске

сегодня 16:14

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" соцсети ВКонтакте

Пожилая женщина ушла с дачи в Октябрьском районе Новосибирска и пропала; подавшие ориентировку люди сообщают, что бабушка может быть не в себе.

73-летняя пенсионерка ушла с дачи СНТ Мир в 12.30 субботы 11 июля. С тех пор о ней ничего не известно, сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

Приметы пропавшей: рост 158 см, вес 85-90 кг, полного телосложения, голубые глаза. Волосы черные с сединой. В ориентировке также сообщается, что у женщины нет зубов и ожог подмышечной впадины справа.

В день исчезновения была одета в серую куртку, в синее платье в цветок, коричневый платок с узорами. На ногах — бело-синие тапочки. В руках был пакет с надписью «Лента».

Сообщившие о пропаже пожилой женщины отмечают, что пенсионерка страдает расстройством личности и может направиться в Коченёво.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски подростка, который пропал во время прогулки в Октябрьском районе.

Автор:
Олеся Сметанникова

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