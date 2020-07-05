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Объём продаж в онлайн-торговле вырос из-за пандемии

сегодня 16:00

Фото с сайта pixabay.com

Пандемия и режим самоизоляции привели к росту объёмов продаж в российской онлайн-торговле; аналитики дали прогноз на следующие пять лет.

Объём продаж в онлайн-торговле вырос в России из-за режима самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт аналитиков Data Insight.

Более 10 млн российских пользователей приобрели товары в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории РФ, в течение трёх месяцев периода самоизоляции.

По прогнозам, среднегодовой темп роста в период с 2019 по 2024 год составит 33,2%. При этом, объём продаж должен вырасти с 1,7 трлн рублей до 7,2 трлн рублей с учётом НДС.

Согласно подсчётам, если бы не режим самоизоляции органический рост объёмов продаж в интернет-торговле составил бы только 5,6 трлн рублей.

Напомним, 10 июля более половины россиян признались в ожидании сокращения доходов.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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