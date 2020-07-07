Огнеборцы едва спасли частный дом в Новосибирской области

Фото pixabay.com, пресс-службы ГУ МЧС по НСО

Дом и надворные постройки горели на участке в Новосибирской области; в тушении принимали участие 10 спасателей.

В Новосибирской области сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в частном доме и надворных постройках в городе Черепаново. По данным ведомства, на тушение пожара ушло около двух часов.

“В результате пожара огнем повреждены кровля дома, крытого двора, гаража и дровяника. В доме закопчены стены по всей площади. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 700 м”, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

В тушении принимали участие 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших в ЧП нет.

Напомним, 11 июля спасатели около четырех часов потратили на тушение пожара на даче в Новосибирской области.