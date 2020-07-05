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Опять за 200: в Алтайском крае не снижаются темпы прироста заражённых коронавирусом

сегодня 17:45

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Алтайском крае не утихает вспышка COVID-2019; общее количество заболевших приблизилось к шести тысячам.

За последние 24 часа в Алтайском крае коронавирус подтвердили у 232 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб.

“За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 232 инфицированных, выздоровело 32 человека, зарегистрировано 2 смертельных случая, напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией”, — говорится в сообщении штаба.

С начала пандемии в регионе выявили 5 821 случай инфицирования. За это время вылечились 3 823 человека, 122 пациента скончались.

“Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5821 человек, в том числе 572 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов на сегодня 97, из них находятся на аппарате ИВЛ — 25. Всего выздоровело 3823 человека (3447 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровело 32 человека”, — сообщил оперштаб.

Напомним, 12 июля Сиб.фм рассказал о туристах, которые приезжают отдохнуть в Алтайский край, несмотря на вспышку.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

вспышки инфекций
Алтайский край
коронавирус

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