“Отметил дачу”: пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске
Фото и видео службы "АСТ-54"
В Новосибирске местный житель устроил массовую аварию; свидетели говорят, что автомобилист был пьян.
В воскресенье, 12 июля, житель Новосибирска врезался в три припаркованных автомобиля в Заельцовском районе. Об этом сообщила служба эвакуации “АСТ-54”.
“Во дворе между домами №16 и №18 на улице Дуси Ковальчук пожилой мужчина за рулём субкомпактвэна Toyota Raum сначала ударил припаркованный седан Lada Vesta, а затем врезался в стоявшие неподалёку внедорожник и кроссовер”, — сообщает служба.
По словам очевидцев, виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сказал, что “отметил [покупку] дачи.
Напомним, 12 июля житель Новосибирска сбил маленького мальчика на подземной парковке.
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