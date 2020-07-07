“Отметил дачу”: пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске

Фото и видео службы "АСТ-54"

В Новосибирске местный житель устроил массовую аварию; свидетели говорят, что автомобилист был пьян.

В воскресенье, 12 июля, житель Новосибирска врезался в три припаркованных автомобиля в Заельцовском районе. Об этом сообщила служба эвакуации “АСТ-54”.

“Во дворе между домами №16 и №18 на улице Дуси Ковальчук пожилой мужчина за рулём субкомпактвэна Toyota Raum сначала ударил припаркованный седан Lada Vesta, а затем врезался в стоявшие неподалёку внедорожник и кроссовер”, — сообщает служба.

По словам очевидцев, виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сказал, что “отметил [покупку] дачи.

Напомним, 12 июля житель Новосибирска сбил маленького мальчика на подземной парковке.