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Пенсии работающих пенсионеров увеличат с 1 августа

сегодня 14:45

Фото с сайта pixabay.com

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа; подобные корректировки в сторону увеличения происходят ежегодно.

Пенсионный фонд сделает перерасчёт пенсий работающих пенсионеров в сторону увеличения с 1 августа. Об этом сообщает “Российская газета” со ссылкой на государственный орган.

Так, в 2020 году максимальная прибавка составит 279 рублей. К примеру, На эти деньги пенсионеры в Новосибирске могут купить два килограмма яблок или ведро картошки. В 2019 году было 261,72 рубля.

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, пенсия работающего пенсионера должна регулярно корректироваться с учётом поступивших средств в соответствии с законом о страховых пенсиях.

Кроме того, с 1 августа состоится перерасчёт накопительных пенсий россиян. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян на 9,13%.

Напомним, 18 июня Сиб.фм писали как получить услуги Пенсионного фонда дистанционно в период коронавируса.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Пенсионный фонд

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