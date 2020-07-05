Погода в Новосибирске на 12 июля: на пляж с зонтиком

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В последний день недели жителей Новосибирска и гостей города погода побалует теплом; во второй половине дня ожидаются осадки.

Синоптики прогнозируют тёплую погоду с небольшим дождём в Новосибирске в воскресенье, 12 июля. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru.

По прогнозу метеорологов, погода немного ухудшится к 13.00. В это время над городом пройдёт небольшой дождь, будет пасмурно. Ближе к 16.00 столбик термометра достигнет максимальной отметки +26 градусов. Скорость ветра может достигать 8 метров в секунду.