Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 12 июля: на пляж с зонтиком

сегодня 05:37

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В последний день недели жителей Новосибирска и гостей города погода побалует теплом; во второй половине дня ожидаются осадки.

Синоптики прогнозируют тёплую погоду с небольшим дождём в Новосибирске в воскресенье, 12 июля. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru.

По прогнозу метеорологов, погода немного ухудшится к 13.00. В это время над городом пройдёт небольшой дождь, будет пасмурно. Ближе к 16.00 столбик термометра достигнет максимальной отметки +26 градусов. Скорость ветра может достигать 8 метров в секунду.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Новосибирск
погода

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1639061
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
496445
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
144654
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
112532
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
100602
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
87696
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу
86045
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры