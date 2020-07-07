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Погода в Новосибирске на 13 июля: облака и дожди

сегодня 05:00

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске продолжатся дожди; в понедельник днём будет тепло.

В понедельник, 13 июля, в Новосибирске будет облачно и дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. Особенно сильные осадки ожидаются ночью до 7 утра и днём в 13.00.Также ночью будет гроза.

Температура воздуха поднимется до +23 градусов днём. Скорость ветра может достигать 4-8 метров в секунду.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Новосибирская область
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