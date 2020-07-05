Раздетый мужчина выпал из окна в Калининском районе Новосибирска

Фото АСТ-54

Тело мужчины обнаружили возле многоэтажки на улице Тюленина; мужчина погиб на месте при падении с высоты.

Тело мужчины в одних трусах обнаружили рядом с домом №26/1 на улице Тюленина в ночь на 12 июля. На вид погибшему около 40 лет, сообщается на странице «АСТ-54».

«Мужчина пришёл выпивший в гости к другу и, перебрав, выпал из окна», —сообщил автор снимка.

Причины и подробности происшествия выясняет полиция.

Напомним, в июле Сиб.фм рассказывал трагические истории новосибирских детей, выпавших из окна из-за москитных сеток.