Ребёнок в больнице: семилетнего мальчика сбили на парковке в центре Новосибирска

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, ГИБДД по НСО

В аварии в центре Новосибирска пострадал маленький мальчик; водитель не заметил его, когда двигался по подземной парковке.

Сегодня, 12 июля, водитель кроссовера сбил семилетнего ребёнка на подземной парковке. Об этом сообщил отдел пропаганды местного ГИБДД.

“В 16:00 в Центральном районе на подземной парковке водитель 1981 г.р. на автомобиле Ниссан Кашкай двигался по парковке в сторону выезда со стороны 3 подъезда в сторону 2 подъезда, совершил наезд на ребёнка 2013г, который был доставлен в ДКБ 3”, — говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, 11 июля стало известно, что в страшной аварии под Новосибирском погибло два человека.