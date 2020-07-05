Рекорд по числу новых случаев коронавируса побит в Новосибирске: заболеваемость растёт

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121 человек с коронавирусом выявлен в Новосибирской области за последние сутки; это рекордно много для региона.

Коронавирус подтвердился ещё у 121 человека в Новосибирской области за минувшие сутки. Это на 8 человек больше, чем предыдущий рекорд, который был 7 июля. Тогда суточный прирост был 113 человек.

Публикуем полный текст сообщения оперативного штаба.

«На утро 12 июля в регионе зарегистрировано 7 274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5 164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 103.

В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 247 388 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 790 жителей региона, 28 020 человек сняты с наблюдения.