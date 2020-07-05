Рекорд по коронавирусу, открытие летних кафе и просьба на 10 тысяч – Итоги недели Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Июльская жара подогревает коронавирусную статистику и аппетиты родителей школьников, а также увеличивает количество жертв купального сезона. При этом региональные власти продолжают постепенно смягчать карантинные меры. В такой ситуации жителям Новосибирской области нужно вести себя ещё более осмотрительно. Несмотря на прогнозы некоторых экспертов летняя погода не помогла остановить пандемию. Главные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Уютное кафе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В понедельник, 6 июля, произошло долгожданное событие – областные власти сняли запрет на работу летних кафе и веранд. Соответствующее постановление подписал губернатор. Новость с радостью восприняли как сами представители сферы общепита, так и горожане. Для отрасли это шанс спасти то, что осталось после многомесячного простоя. А новосибирцы соскучились по посиделкам в кафе и устали от обедов на лавочках скверов или за рабочими столами. Летняя погода способствует проведению ланча или ужина на открытом воздухе, но наслаждаться едой приятнее за столиками.

Заведениям придется соблюдать ряд санитарных ограничений, которые должны снизить риск заражения посетителей и персонала.

Мэрия Новосибирска со своей стороны тоже сделала подарок предпринимателям. До конца сезона с кафе не будут брать арендную плату за размещение выносных столиков на муниципальной земле, например, на тротуарах.

Трагедия в день Ивана Купалы

Фото Сиб.фм

Во вторник, 7 июля, дата и погода создавали все предпосылки для весёлого дня. По народным поверьям Иван Купала должен был помочь смыть грехи и морально очиститься за весь прошлый год. Однако в городе в этот день было как никогда мало людей с ведёрками и водяными пистолетами. Несколько месяцев коронавируса, кажется, отбили привычку слегка хулиганить и вести себя непосредственно.

А завершился день настоящей трагедией. Семейный пикник на берегу Оби привёл к гибели трёх человек. Большая компания родственников отдыхала на диком пляже. Запрет на купание, подкреплённый соответствующими знаками не удержали людей от соблазна окунуться в воду. Сложный рельеф дна и быстрое течение таили смертельную опасность. 12-летняя девочка начала тонуть, её бросились спасать старшие братья и отец. Им удалось вытолкнуть ребёнка на берег, но самим выбраться из воды уже не хватило сил. Все трое погибли.

После этой трагедии сотрудники МЧС в очередной раз обратились к новосибирцам с просьбой быть осмотрительными и не купаться в неположенных местах.

Кадровая эволюция

Фото Густаво Зырянова /Сиб.фм

В среду, 8 июля, стало известно о структурных и кадровых изменениях в правительстве Новосибирской области. Губернатор решил усилить строительный блок и дорожную сферу. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов получил новые полномочия, министр региональной политики Игорь Яковлев стал заместителем председателя правительства, новым заместителем губернатора стала Ирина Мануйлова.

Еще одно примечательное кадровое решение – назначение на пост министра культуры Натальи Ярославцевой. Должность оставалась вакантной несколько месяцев, в политических и культурных кругах обсуждали разные кандидатуры, но в итоге губернатор сделал неожиданный выбор. Наталья Ярославцева уже занимала должность министра культуры в начале 2010-х годов. А в новосибирской политике повторное назначение человека на ту же должность явление очень редкое.

Хляби небесные

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В четверг, 9 июля, на изнывающий от жары Новосибирск снова обрушился тропический ливень. И снова некоторые территории города превратились в маленькую Венецию. Ливневая канализация в очередной раз не справилась с бурными потоками воды. А на многих территориях она и вовсе отсутствует. Поэтому жителям остаётся только одно – терпеливо ждать пока вода сама впитается в почву. Ну и радоваться, что осадки в таком количестве выпадают в Новосибирске всего несколько раз за лето.

Убийство в школе

Фото СКР

В пятницу, 10 июля, новосибирцев шокировала трагедия в посёлке Смоленский Мошковского района. Как сообщает Следственный комитет, ученик местной школы пробрался в квартиру завуча, которая жила в пристройке к зданию учебного заведения. Парень хотел украсть ноутбук и другие ценные вещи. Но педагог проснулась, попыталась удержать грабителя, и в завязавшейся потасовке получила удар ножом. Женщина умерла. А молодому жителю посёлка теперь грозит долгий тюремный срок. Примечательно, что по сообщению следователей, убийцу правоохранителям выдали его родственники. Семья не стала пытаться спрятать его и помочь избежать наказания.

Третий не лишний

Фото pixabay.com

В субботу, 11 июля, жители России начали активно подписывать петицию к президенту и правительству страны, созданную сибирячкой Натальей Бусаровой. Женщина предложила рассмотреть возможность выплаты пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Автор петиции объяснила, что подготовка детей к детскому саду и школе обходится очень дорого, а в условиях коронавируса далеко не у всех семей есть возможность найти необходимые средства. Обращение за первые сутки подписали более тысячи человек и их количество продолжает расти.

Напомним, ранее федеральные власти уже дважды выплачивали по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет.

Безостановочный рост

Фото Сиб.фм

В воскресенье, 12 июля, региональный оперативный штаб опубликовал сводку о количестве заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Статистика с каждым днём становится всё тревожнее. В Новосибирской области пока не удаётся добиться стабильного сокращения прироста новых случаев. Более того, тенденция обратная. Показатель воскресенья – 121 человек – стал рекордным за всё время пандемии. Всего в регионе с марта зарегистрировано более 7 тысяч случаев. При этом за сутки умерли ещё пять человек. Таким образом общее количество подтверждённых жертв коронавируса в Новосибирской области на данный момент составляет 142 человека.

Такими были самые заметные события с 6 по 12 июля. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и своих близких.