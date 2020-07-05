Смертельное ДТП в Убинском районе: «Лада» врезалась в автомобиль дорожников

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Трагедия произошла во время ремонта дороги на трассе в Убинском районе; легковушка врезалась в машину, на которой был уставлен знак дорожных работ.

42-летний житель Московской области погиб во время ремонта дорог в Новосибирской области. Мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» врезался в КАМАЗ, стоявший в попутном направлении на участке проведения дорожно-ремонтных работ на участке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло 11 июля в 18.50 на 1233 км автодороги Р-254 «Иртыш».

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиров в автомобиле не было.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Напомним, на этой неделе семья из Колывани попала в страшное ДТП на Северном объезде.