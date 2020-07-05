Сотрудница кафе спасла черепаху под Новосибирском и теперь не знает, что с ней делать

Фото из группы «На Хвосте |Новости Академгородка и окрестностей» ВКонтакте

Отважная девушка не дала погибнуть красноухой черепахе в Кольцово; теперь спасённой рептилии ищут хозяина.

Красноухая черепаха была замечена 11 июля, в озере, расположенном на территории «Парка отдыха «Кольцово» сотрудницей кафе. В обеденный перерыв девушка заметила черепаху метрах в пяти от берега и организовала целую спасательную операцию на лодке, сообщается в группе «На Хвосте |Новости Академгородка и окрестностей».

Откуда взялась тропическая рептилия в Кольцово – не известно. Девушка предполагает, что выпустить в водоём её могли нерадивые хозяева.

Приобрести красноухих черепах можно во многих зоомагазинах, также малютками часто торгуют у Речного вокзала. Этот вид черепах очень выносливый, они долго живут и часто становятся первым видом черепах у многих любителей. С другой стороны, красноухие черепахи достаточно агрессивны, питаются мясом и быстро растут. Люди, с удовольствием покупающие 3-сантиметровую черепашку, зачастую теряют к ней интерес и стремятся избавиться, когда она вырастает в полукилограммового «монстра».

Спасительница красноухой черепахи не захотела оставлять её себе.

«Куда ее девать дальше мы не знаем, срочно нужны желающие о ней заботиться», — пишут знакомые девушки.

Представители этого вида черепах могут жить в любых слабопроточных водоемах, комфортной для обитания черепахи считается температура воды +25, +28ºС. Температура воды в реке Обь сейчас +21 градус, в Обском море +23. В небольших прудах вода обычно теплее, но все же с наступлением холодов черепаха там вряд ли выживет.

Напомним, в начале июня красноухую черепаху выловили из воды также в Кировском районе Новосибирска.