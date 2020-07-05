В Хабаровске прошёл второй митинг в поддержку Фургала

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Вторая акция в поддержку губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске 12 июля; митинг не был согласован с администрацией города.

В Хабаровске прошла вторая несогласованная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 12 июля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Люди собрались на площади Ленина, никого не задержали.

По информации полиции, в субботу в митинге приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. Корреспондент агентства рассказал, что на второй акции было только несколько сотен человек.

Это уже вторая несогласованная акция с того момента, как задержали губернатора Хабаровского края 9 июля. Позже его этапировали в Москву. Чиновник обвиняется в организации убийств и покушении на убийство.

Напомним, 10 июля Басманный суд Москвы санкционировал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.