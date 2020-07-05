В Кузбассе зафиксировали ещё 51 случай заражения коронавирусом
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
Коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у 51 человека в Кузбассе за последние сутки; один инфицированный погиб.
Ещё 51 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Кузбассе. Об этом свидетельствует сводка оперативного штаба за 12 июля.
Один человек скончался.
Отрицательные результаты теста на коронавирус оказались у 30 человек, общее количество вылечившихся – 1128 человек.
Стоит отметить, что с момента начала пандемии COVID-19 выявили у 2457 человек в Кемеровской области.
Напомним, в Новосибирске зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса.
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