В Кузбассе зафиксировали ещё 51 случай заражения коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у 51 человека в Кузбассе за последние сутки; один инфицированный погиб.

Ещё 51 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Кузбассе. Об этом свидетельствует сводка оперативного штаба за 12 июля.

Один человек скончался.

Отрицательные результаты теста на коронавирус оказались у 30 человек, общее количество вылечившихся – 1128 человек.

Стоит отметить, что с момента начала пандемии COVID-19 выявили у 2457 человек в Кемеровской области.

Напомним, в Новосибирске зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса.