В Новосибирской области поймали шести килограммового хищника

Фото Александра Путилова/"Рыбалка в Новосибирске"

Рыбак поймал шестикиллограмовую щуку в Новосибирской области; улов состоялся в Мошковском районе.

Житель Новосибирска Александр Путилов поймал щуку в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом сообщает публичное сообщество “Рыбалка в Новосибирске”.

Рыбалка состоялась 11 июля, поймали щуку весом 6,400 граммов.

Жители ближайших деревень с сожалением отмечают, что не знают, где можно поймать такую большую рыбу.

“Блин,вот живу в Мочище дача в мошково почти,а где там таких ловить не знаю,и ни кто не подсказывает...” – пишет Павел Павлов.

Напомним, 24 мая рыбак поймал огромного леща в Новосибирске.