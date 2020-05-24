В Новосибирской области поймали шести килограммового хищника
Фото Александра Путилова/"Рыбалка в Новосибирске"
Рыбак поймал шестикиллограмовую щуку в Новосибирской области; улов состоялся в Мошковском районе.
Житель Новосибирска Александр Путилов поймал щуку в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом сообщает публичное сообщество “Рыбалка в Новосибирске”.
Рыбалка состоялась 11 июля, поймали щуку весом 6,400 граммов.
Жители ближайших деревень с сожалением отмечают, что не знают, где можно поймать такую большую рыбу.
“Блин,вот живу в Мочище дача в мошково почти,а где там таких ловить не знаю,и ни кто не подсказывает...” – пишет Павел Павлов.
Напомним, 24 мая рыбак поймал огромного леща в Новосибирске.
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